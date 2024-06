Nacho García no da crédito a las imágenes del príncipe Gales bailando al ritmo de 'Shake It Off' de Taylor Swift. El heredero al trono británico, tal y como se puede apreciar en el video, muestra al mundo entero sus pasos prohibidos.

Unos pasos que no terminan de convencer al colaborador de La Roca, pues termina diciendo lo siguiente: "¿No os parece un poco teleñeco?". Además, reconoce que le da un poco de miedo verle bailar así y más estando en lo que parece a una especie de balcón.

"Estando tan cerca del borde y siendo inglés... Por favor, no te caigas y que tu última imagen sea esa", bromea el colaborador, para después añadir que se parecía a uno de esos muñecos inflables que se mueven con el viento.