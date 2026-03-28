Nacho García, tras subir Lewis Hamilton una foto entrenando con una katana: "Los tíos da igual el dinero que tengas, todos queremos coger una espada"

El colaborador ha reaccionado a las fotografías que ha subido el piloto de Fórmula 1 entrenando con la katana con un experto japonés.

Tras acabar la carrera del Gran Premio de China en la que sumó su primer podio con Ferrari, Lewis Hamilton ha aprovechado el parón para irse a entrenar con un maestro de la katana en Japón. Tras practicar, el inglés ha subido varias fotos a redes sociales.

Al verlas, Nacho García ha tenido claro que todos los hombres quieren lo mismo: "Si te das cuenta, en el fondo, los pavos somos lo mismo. Da igual que tengas dinero, tú lo que quieres es coger una espada y hacer 'waaaaa'".

"Otra cosa es que eres Hamilton y tienes dinero, pues lo harán en Japón. Si eres como yo, pues lo harás con tus colegas con el paraguas al salir del cine de ver Mortal Kombat 2, que es lo que hacíamos los hombres desde los diez años pegándonos con cualquier cosa que parezca una espada", ha aseverado.

Tras ello, ha concluido el Repaso de Nacho concluyendo que el secreto de la felicidad de los hombres es "hacer el canelo con una espada", tener un "barco gordo" y "menear el culillo de vez en cuando".

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