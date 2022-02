"Lo que más me gusta de estrenarnos con Morad es que es un programa muy alternativo. No tiene nada que ver con la actualidad, con la agenda informativa". De esta forma ha arrancado Jordi Évole su explicación sobre por qué es tan interesante la entrevista que ha realizado al rapero urbano y que se emitirá en laSexta esta noche, a las 21:25 horas: "Ponemos encima de la mesa, en un 'prime time', a un tipo como Morad, un chaval nacido en España pero de origen magrebí. No sé si esto lo hemos visto mucho, sobre todo si no ha sido para criminalizar este colectivo".

Frente a esa discriminación, Évole asegura que "Morad ayuda a coser una sociedad en la que la brecha es cada vez mayor entre jóvenes y mayores y clases sociales. Es un personaje totalmente trasversal, le puede gustar a un niño de ocho años y a un chaval de 25". En este sentido, precisa que "el discurso que tiene Morad nos hace mirar a esos barrios donde no siempre estamos mirando los medios porque nos interesa más y es más espectacular".