El periodista y escritor Máximo Huerta ha hablado en La Roca sobre Mónica Oltra, imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. El también exministro de Cultura ha denunciado con Nuria Roca el rechazo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana a renunciar a su cargo político. "Me llama la atención, y puedo hablar aquí tranquilamente, que lo que has pedido para otros tú no lo ejerzas", ha lamentado Huerta, que ha añadido: "No me vale que digas que le viene mejor a la ultraderecha, porque ya está viniendo".

Huerta ha recordado que "imputación es una palabra que suena gruesa", pero que significa "estar investigado", sin sentencia judicial firme. No obstante, ha precisado, de nuevo en referencia a Oltra: "Si cuando eran los otros lo hubiera mirado igual... pero yo entiendo que la hemeroteca es cruda". El escritor ha concluido su intervención a este respecto destacando que en nuestro país "estamos tan poco acostumbrados a que alguien se vaya que cuando alguien lo hace nos sale la España que se tiene que burlar".