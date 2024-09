El equipo de La Roca asistió al 'Suavefest', el festival de música de la influencer María Pombo. Durante el photocall, Laura Arribas tuvo la ocasión de hablar con Laura Escanes. La periodista del programa, le preguntó sobre el amor y su tatuaje que aún la vincula con su antigua pareja, Álvaro de Luna.

"Que sea tranquilidad y paz, eso es lo más fantasioso que hay en la vida", confesó la influencer sobre su idea del amor. Sobre sus tatuajes, explicó que ella no "se arrepiente de los tatuajes; son cosas que sentí en su momento y no me los he quitado. Él ha sido una persona importante en mi vida y no tengo por qué arrepentirme".

Asimismo, Laura Arribas también habló con María Pombo sobre las polémicas que rodearon al 'Suavefest', hasta el último momento. "No es cosa mía, es cosa del Ayuntamiento. Sufro mucho, no por la polémica, sino por lo que pueda afectar a mis seguidores", aseguró Pombo.