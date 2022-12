El Langui ha explicado en La Roca en qué consiste la espasticidad, el trastorno motor que él padece: "Es una sintomatología que está presente en personas con patologías, con parálisis cerebral, que es lo que tengo yo, o una espina bífida, o una esclerosis múltiple, o un traumatismo craneoencefálico. Al final es una alteración del sistema nervioso, donde los músculos afectados se quedan rígidos, muy tensos, de ahí vienen las deformaciones, como mi mano, los dolores".

Así, el rapero ha señalado que "también hay personas con espasticidad mucho más agravada, que les hacen estar empotrados en un sofá, y luego hay otras que a base de lucha, y arrastrándose prácticamente como un reptil, pueden hacer más o menos su día a día".

Así, El Langui ha destacado que, en general, "la sociedad está muy rígida, muy tensa". "Da igual que tengas una discapacidad o no para ver que las personas tienen una rigidez constante por el materialismo, individualismo y el estrés. Estamos a la que salta. No levantamos la cabeza de nuestro ombligo o de la pantalla, y dejamos pasar autobuses llenos de oportunidades", ha lamentado, a lo que ha añadido: "Al final, ves a una persona con discapacidad que te pasa por la derecha o por la izquierda. Podemos ser felices, protagonizar un montón de hazañas y pasarte por la izquierda o la derecha mientras tú no levantas la cabeza de tu teléfono".