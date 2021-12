Juan del Val se ha pronunciado en La Roca sobre política. Reconoce que muchos de sus lectores y seguidores no terminan de ubicarle, aunque cree que en más de una ocasión se ha significado sobre el partido al que vota. "Excepto en mi juventud, que me apunté a las Juventudes Comunistas, yo he sido toda mi vida votante de Izquierda Unida y del PSOE", ha explicado.

Eso sí, asegura que a partir de ahora su voto va a cambiar: "Ahora, evidentemente, lo voy a dejar de ser. No me gusta nada en absoluto el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno. Yo no estoy de acuerdo con ella", ha afirmado.

Con todo, asegura que respeta "a todos los votantes de cualquier partido excepto a los de Bildu. Al votante de Vox sí, a su ideología no", ha explicado el escritor y presentador.