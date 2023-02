Madonna ha posado para la revista Vanity Fair en su portada del mes de febrero, en la que aparece como una virgen, con una pesada corona en la cabeza. "No te genera sorpresa, porque es algo que ya has visto", opinó Nuria Roca en su programa. Además, en otra de las fotos de la sesión Madonna recreó la obra 'La última cena' con mujeres con cuerpos "no normativos", sobre la que Juan del Val opinó criticando que "Madonna defiende los cuerpos no normativos y ella se quita 56 años para ser normativa".

"Yo hubiera aceptado formar parte de ese collage", afirmó, por su parte, Gonzalo Miró, tras lo que Cristina Plaza mostró otra instantánea en la que se podía ver a Madonna rodeada de toreros, simbolizando el mundo patriarcal. Tras ver las fotos, los colaborares de La Roca coincidieron en que no se trata de una sesión "provocadora". "Debería cambiar de argumentación", defendió la presentadora.