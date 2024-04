Los colaboradores de La Roca observan con angustia el vídeo de una persona a quien tuvieron que retirar el anillo con una radial porque se le había hinchado muchísimo un dedo. "Me mareo", afirma Nuria Roca al verlo. "Si vas con la mano todo el rato hacia abajo se te hinchan los dedos y luego no te sale el anillo, a mí me ha pasado", advierte la presentadora.

Un problema que no sufre Juan del Val, que muestra a cámara que no luce ningún anillo en las manos, ni siquiera el de casado, tal y como destaca Berni Barrachina. "Yo tampoco", señala a su vez Nuria Roca. "¡Qué antiguos sois!", exclama ante la sorpresa de sus colaboradores.

"Quien quiera llevarlo, que lo lleve, yo me lo quité", reivindica por su parte Juan del Val: "Es un símbolo que no me gusta nada", reconoce. Puedes escuchar sus motivos en el vídeo que ilustra estas líneas.