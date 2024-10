Los colaboradores de La Roca abordan el asunto de los retoques estéticos, cada vez más extendidos entre las 'celebrities' y el público. "Retoque es una modificación", aclara Nuria Roca, que confiesa que tiene "pánico" a las agujas y por eso se limita a los "tratamientos", como la radiofrecuencia, aunque en una ocasión se puso plaquetas de sangre, pero porque "era una agujita muy pequeña".

Un debate ante el que Nacho García lanza una reflexión: "¿No os parece un poco injusto que mientras que las mujeres os estáis echando tantísimas cremas luego los hombres como José Coronado seguramente con la misma esponja con la que te limpias el culo te limpias la cara y no se te pide más?", plantea.

"Eso está cambiando", asegura no obstante Nuria Roca. En el caso de Juan del Val, ¿qué cremas usa? "Mira el banquito que tengo yo de cremas y hace: '¿cuál me tengo que poner?'", resume la presentadora. "Cuando me acuerdo", reconoce Del Val, que afirma que se da masajes y tratamientos pero se define como "absolutamente anti operaciones, retoques y demás".

"Se está abusando mucho del retoque a muy temprana edad, me da miedo la gente que tiene 25 y se está retocando cuando lleguen a los 50 qué van a hacer", apunta por su parte Nuria Roca. "A no ser que tengas un defecto que te puedas corregir, que lo entiendo también por la inseguridad que te pueda generar...", señala Pilar Vidal.

"Las arrugas no son un defecto, las arrugas son una virtud", reivindica al respecto Del Val. "Las redes sociales están normalizando todo esto de una forma exagerada, con lo cual parece que si no te lo haces te falta algo por hacer", advierte a su vez la presentadora. "Chicas de 30 años, de veintitantos años, ¿estamos locos?", asevera Del Val.