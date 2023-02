La Roca debate acerca de los cambios en las obras de Roald Dahl, que sustituirán palabras como 'gordo' por 'enorme' o que hará que Matilda no solo lea a hombres. En el plató no gustan estos cambios, siendo Juan del Val especialmente duro con ellos.

"Un libro no tiene por qué ser inclusivo. Yo sí creo en las versiones. Me parece terrorismo cambiar una obra de alguien, si alguien cambia 'gorda' por 'enorme' me parece que es un terrorista. Me parece lo peor", critica.

En el vídeo, Del Val asegura que los niños "no necesitan tanta sobreprotección", mientras que Nuria Roca se pregunta "por qué 'enorme' no es ofensivo": "¿Quién dice qué palabras ofenden y cuáles no?".