Este domingo, La Roca ha dado la bienvenida a una nueva incorporación, Abril Zamora, tras lo que Gonzalo Miró ha destacado que la actriz no ha ido "un día cualquiera". "Has venido el día en el que Juan del Val ha recogido cable como nunca se ha visto con Anne Igartiburu", ha comentado Miró, a lo que el escritor ha respondido: "Hay veces, Gonzalo, que no se puede decir en la televisión lo que uno piensa".

Y es que Del Val defendió que "todos los 'coaches' deben ir a la cárcel". Sin embargo, al ver este domingo que Anne Igartiburu entraba en directo para dar su opinión en la sección de 'El club de los ofendidos', el presentador rápidamente ha querido "rectificar" sus palabras: "Todos los 'coaches' deben ir a la cárcel menos Anne".