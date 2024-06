Juan del Val no de crédito al conocer lo 'orgullosa' que está una influencer al presumir de ser una mantenida. Esta mujer enseña al mundo lo 'duro' que es vivir de su marido. Una opinión que comparte el marido de Nuria Roca, que en numerosas ocasiones le han llegado a decir que vive gracias al trabajo de su mujer.

Una situación, que el colaborador de La Roca se toma ya con humor, pues lleva años escuchando ese tipo de comentarios. "Es mucho mejor casarte con un millonario y no hacer nada", empiezan diciendo desde la mesa del program. Y del Val añade: "Es que es una mujer mantenida como yo. Yo no me maquillo, pero también soy mantenido".

Una respuesta que ha terminado causando la risa de la presentadora, Nuria Roca, que le termina preguntando a su marido y compañero de trabajo cuánto tiempo tarda en maquillarse. Una muestra más, de la buena sintonía que hay entre los dos.