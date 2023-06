Juan del Val dio su opinión en La Roca sobre las relaciones sexuales y defendió que "a partir de los 40 años aparece la verdadera desinhibición". "Yo creo que la gente empieza a tener relaciones sexuales infinitamente más placenteras", aseguró, a lo que Adaia Teruel, periodista y autora del libro 'Mujeres que follan', le respondió que "la diferencia está en si eres amigo de tu pareja o no", ya que, tal y como señaló, "hay parejas que viven juntos, se desean, pero no tienen ese nivel de amistad como para comunicar ciertas cosas".

Por su parte, el escritor afirmó que "las parejas no lo tienen que compartir todo", porque, según dijo, "precisamente eso es lo que mata la esencia de la pareja para que siga existiendo el deseo". "Sí, pero si tienes confianza, igual propones ir a un club de intercambio de parejas; aporta otro nivel a tu relación el poder decirnos las cosas claramente", respondió Adaia Teruel.

Así, la periodista expresó que "a las mujeres les puede atraer un hombre que no sea su marido, pero hay algunas que no lo dicen". "Sería completamente lamentable que te atrajese solo una persona en el mundo. No puede ocurrir eso", opinó, por su parte, Juan del Val.