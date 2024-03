"Hace 23 años me entrevistó y me acabé casando, hoy le entrevisto yo y lo mismo me divorcio". Con esa naturalidad asumía Nuria Roca que se disponía a entrevistar a su marido, el escritor Juan del Val, en uno de los primeros programas insignia de los domingos en laSexta

Empezó como un entrevistado más, pero hoy es un colaborador imprescindible con el que la presentadora ha compartido decenas de momentos cómicos y alguna que otra intimidad.

En este vídeo resumimos algunos de sus mejores momentos juntos con motivo de los 100 programas que ha cumplido La Roca este domingo.