Sara Ramos ha indicado en La Roca que los tatuajes de los que más se arrepiente la gente es de los que se hace por un ex, tras lo que ha recordado a Juan del Val que él tiene uno por Nuria Roca. "Yo tengo dos tatuajes y yo tengo que hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir", ha expresado el escritor, tras lo que ha contado que tiene un tatuaje por sus tres hijos de lo que, según ha dicho, evidentemente no se puede arrepentir, y tiene otro por Roca.

En ese momento, Del Val ha mostrado el que tiene por su pareja: una 'N' acompañada de la palabra "Incondicional". Tras enseñarlo, Ramos ha querido saber qué haría si la relación con Nuria Roca terminase, a lo que el escritor ha respondido: "Me dejaría el tatuaje porque ella forma parte de mi vida y jamás me arrepentiría de haber estado con ella; si tengo otra pareja, tendrá que asumir dónde está mi vida, y mi vida es Nuria".