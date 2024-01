Cobrar más de 30.000 euros brutos al año te sitúa en la clase alta, según un informe de la OCDE con datos de 2019 en el que toma referencia a distintos países del mundo. Así, este estudio sitúa a aquellas personas con una renta anual menor de 11.000 euros serían consideradas clase baja, mientras que desde esta cantidad hasta los 30.000 euros estaría la horquilla de los considerados clase media.

Sin embargo, Juan del Val afirma que "decir que algunos miembros de esta mesa no somos de clase alta me parece un insulto y verdaderamente injusto para quien lo pasa mal, otra cosa es ser rico. No podemos identificar clase alta con ser rico".

El escritor señala que ninguno puede comprarse un avión ni un yate y tienen que seguir trabajando para seguir viviendo, aunque Berni Barrachina expresa que, de acuerdo a su salario, a él se le consideraría clase alta, pero no tiene un piso en propiedad: "No me lo puedo comprar todavía, ¿qué clase alta es esa?".

"Esto es una engañifa", sostiene Gonzalo Miró, que indica que se intenta "hacer creer a la gente que, porque ganan lo suficiente para poder comer y mantener un techo, es de clase media" y añade: "Esto es mentira. La gente que tiene el dinero suficiente y no se puede ir un fin de semana o a comer fuera es clase baja, se pongan como se pongan".