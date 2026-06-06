Juan del Val cuestiona las cifras de asistencia para ver a León XIV: "El papa está cerca de los milagros, pero en la Plaza de Lima no caben 600.000 personas"

El escritor no pone en duda las estimaciones que realizan las autoridades, pero ha afirmado que en el lugar donde el pontífice va a realizar la vigilia no caben tantas personas.

El papa León XIV está en Madrid. Tras 15 años sin la presencia de un pontífice en España, Robert Prevost ha puesto fin a esa racha y este sábado ha dado comienzo a su visita de una semana a nuestro país que también le llevará a Barcelona y Tenerife.

En este primer día, después del recibimiento oficial en el Palacio Real, celebrará este sábado a las 20:30 una vigilia para los jóvenes en la madrileña Plaza de Lima. Una cifra tan grande que la ha cuestionado Juan del Val en La Roca.

"El papa está muy cerca de los milagros, pero en la Plaza de Lima no caben 600.000 personas. A lo mejor llega hasta Vallecas, pero 600.000 personas es muchísima gente", ha afirmado.

Tras ratificarle las estimaciones oficiales, el escritor ha insistido en su idea: "No discuto el dato, simplemente digo que no caben".

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