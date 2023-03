Sara Ramos destaca en el plató de La Roca una sorprendente noticia que tiene que ver con la protagonista de la serie 'La maravillosa señora Maisel'. Y es que la propia Rachel Brosnahan ha confesado que se ha quedado con todos los abrigos de su personaje.

Algo de lo que toda la mesa de La Roca está a favor. "La ropa que te pones haciendo un programa de televisión eso ya queda para ti", destaca Berni Barrachina mientras que Nuria Roca va más allá reivindicando que "vuelva el robo de la ropa en las producciones". "Hace 30 o 25 años te ponían una ropa que te la regalaban y te hacían una ilusión que te morías", recuerda la presentadora, que confiesa que ahora no se puede llevar nada: "Ni un jersey del Zara, estamos siendo muy ratones".

Por su parte, Juan del Val confiesa cómo se lleva ropa de 'El Hormiguero' aunque no le dejen: "Me pongo una cosa y digo que me la voy a llevar, me dicen que no puedo, pero digo, 'me la voy a llevar'".