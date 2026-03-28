Ahora

Y nueve años

Juan del Val confiesa que aprobó el teórico de conducir "a la cuarta" y se solidariza con un hombre que lo ha conseguido tras 139 intentos

El escritor ha destacado que "ahora viene la aventura del señor con el práctico". "Tiene dos años para aprobarlo porque, como no lo apruebe, le quitan el teórico otra vez", ha señalado.

Juan del Val

Juan del Val ha confesado en La Roca que aprobó el examen teórico de conducir tras cuatro intentos y se ha solidarizado con un hombre que ha aprobado tras 139 intentos y nueve años. "Este señor llevaba 2.000 euros gastados en las convocatorias del teórico. Empezó en 2017 y ya después de 139 intentos lo ha conseguido. Al consultarlo con un señor, le dijo que estaba aprendiendo con un libro antiguo", ha contado el escritor, a lo que ha apostillado que, una vez cambió a un libro actualizado, "volvió a suspender otras 30 o 40 veces".

"¿Podemos llegar a la conclusión de que hay gente que no puede conducir?", se ha preguntado entonces Nuria Roca, tras lo que Juan del Val ha contado que "ahora viene la aventura del señor con el práctico". "Tiene dos años para aprobarlo porque, como no lo apruebe, le quitan el teórico otra vez", ha señalado el presentador.

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