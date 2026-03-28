Juan del Val, sobre el caso de Noelia: "Respeto su decisión, pero es un fracaso de toda la sociedad; las instituciones, la familia..."

El escritor ha reconocido que está "completamente a favor de la ley de eutanasia", pero cree que el caso de Noelia es consecuencia de "un fracaso colectivo".

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre el caso de Noelia, la joven que recibió esta semana la eutanasia, y ha expresado que él no cree que "haya demasiada polarización" en este asunto. "Creo que más o menos el grueso de la población está de acuerdo en el respeto a la decisión", ha manifestado el escritor.

En este sentido, Del Val ha reconocido que está "completamente a favor de la ley de la eutanasia" y ha mostrado su "máximo respeto a la decisión de Noelia o de cualquier otra persona que tenga la voluntad de dejar de vivir". Sin embargo, el presentador considera que este caso "es un fracaso de toda la sociedad". "Las dos cosas son compatibles. Aquí han fracaso las instituciones, la familia... es un fracaso colectivo", ha opinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.