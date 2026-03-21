Juan del Val acusa a los 'runners' de ser "muy pesados": "Esa gente que sale a correr y tiene que poner todo el rato que lo ha hecho..."

"Hay incluso quien sube que ha salido a correr cuando ni siquiera lo ha hecho, como una que yo me sé...", ha expresado Del Val, en alusión a Nuria Roca, una acusación a la que la presentadora ha respondido asegurando que "una vez" subió una publicación a "deshora".

"¿Vosotros no creéis que los corredores o 'runners' son muy pesados?", ha preguntado Juan del Val en La Roca, a lo que Nacho García le ha respondido que, precisamente, él es 'runner'. "No pasa nada. Puedo pertenecer a un grupo de gente que es muy pesada. Hablan todo el rato de lo mismo", ha expresado entonces el escritor, quien ha criticado "la manía de subirlo todo, los tiempos, los kilómetros" o el recorrido.

Así, Del Val ha señalado a "esa gente que sale a correr y tiene que poner todo el rato que ha salido a correr, incluso cuando no ha salido a correr, como una que yo me sé...", en clara alusión a Nuria Roca, quien se ha defendido de la acusación: "Una vez lo subí a deshora; no quiere decir que no hubiera salido a correr, sino que no correspondía al día. Vaya delito...". "No corrió", ha zanjado entonces Juan del Val.

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