Joaquim Bosch asegura que Irán "ni puede bloquear ni puede cobrar ningún tipo de peaje" en Ormuz: "Los estrechos internacionales son de tránsito libre"

El magistrado ha recordado que la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar regula que los estados no pueden cobrar tarifas por mucho que las embarcaciones pasen por aguas territoriales del país en cuestión.

Estados Unidos e Irán están manteniendo negociaciones para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades entre ambos países en el que también se negocia cómo será el tránsito en el estrecho de Ormuz. Y, en La Roca, Joaquim Bosch ha apuntado que el régimen ayatolá ni puede bloquear ni puede cobrar tarifas en la zona.

"No nos puede sorprender que si Irán está siendo masivamente bombardeada y sus máximos dirigentes están siendo asesinados, pues van a responder con todos los medios a su alcance sean legales o ilegales. Eso no significa que sean medios conforme al derecho internacional y eso es lo que está pasando con el bloqueo de Ormuz. La convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar regula muy claramente que estrechos internacionales como el de Ormuz son de tránsito libre", ha explicado el magistrado.

Ante ello, ha recalcado que "desde el derecho internacional, Irán ni puede bloquear ni puede cobrar ningún tipo de peaje": "Para entendernos, es exactamente lo mismo que el estrecho de Gibraltar. Aunque los buques pasen por aguas territoriales españolas, esto no significa que España pueda cobrar peajes".

"Tampoco significa que sea un crimen de guerra, por lo que no podría ser perseguido por el Tribunal Penal Internacional. Pero sí se podrían ejercer acciones de tipo económico ante el Tribunal Internacional de Justicia para que los estados puedan reclamar reparaciones económicas por la violación de Irán del derecho internacional", ha concluido.

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