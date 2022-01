El debate abierto por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería forma ya parte de la precampaña en las elecciones en Castilla y León. Sobre el tema ha sido preguntado Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, quien ha defendido que "un ministro no puede ser un comentarista" y "tiene que ser prudente con sus declaraciones".

"Garzón ha hecho el regalo de Reyes al señor Mañueco. Va a ser la campaña del chuletón, esperemos que no", ha puntualizado Igea. "Vamos a ver si no le hacemos más regalos al candidato popular, porque no es una buena idea", ha zanjado el político.