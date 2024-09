Gonzalo Miró reaccionó en La Roca a la noticia de que el Gobierno eliminará el delito de ofensas religiosas, aunque no ha concretado si borrará también el de injurias a la corona. "No veo en el año 2024 ninguna razón para que la religión o la corona tengan una protección por encima de los demás, con respecto a las opiniones de la gente", opinó al respecto Miró, quien insistió en que no ve "ninguna razón que lo pueda sostener".

Por su parte, Juan del Val defendió que "es libertad de expresión que alguien quiera quemar la foto del rey, aunque sea de mal gusto". "No se puede considerar delito", afirmó el escritor, tras lo que Gonzalo Miró declaró que "tanto en la iglesia como en la monarquía hay comportamientos que tienen que estar expuestos a la crítica".