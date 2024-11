Los reyes, Felipe VI y Letizia, han visitado junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Paiporta, el epicentro del desastre provocado por esta DANA y donde ya hay más de 70 fallecidos. Las personas que allí se han congregado, lejos de agradecerles la visita, les han insultado, abucheado e incluso tirado barro.

Unas imágenes que analizan en La Roca, así como la decisión del propio Rey de ir al epicentro de la tragedia. "Felipe VI ha estado bastante atinado en decir que no hay que hacer caso a las desinformaciones", opina Gonzalo Miró desde el plató del programa, ya que "hay mucha gente queriendo instaurar el caos".

Asimismo, defiende que "con las visitas de las autoridades es imposible acertar": "Si vas puede parecer incluso una provocación, pero si no van, también les hubiesen criticado". Si no hubieran asistido, los afectados "habrían preguntado dónde están y habrían dicho que les dan igual o que no se ensucian los zapatos". "Es una situación en la que pierden hagan lo que hagan", opina.