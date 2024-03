El novio de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigado por haber defraudado a Hacienda 350.951 euros a través de una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Tras esto, saltó la noticia de que el piso de un millón de euros y 208 metros cuadrados en el que vive junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid lo compró tras el fraude fiscal.

Estos datos llevan a Gonzalo Miró a reflexionar en La Roca: "Como suele ser habitual, el entorno de la presenta la Comunidad de Madrid está enfangando el terreno e intenta complicar las cosas que no son tan complicadas". "¿Por qué no hay ninguna responsabilidad política en que todo el entorno familiar o cercano de Ayuso termine beneficiándose del dinero público?", se pregunta el colaborador, que asegura que lo hacen y "no pasa nada".

Además, en este vídeo, Gonzalo Miró propone "tirar del hilo" para saber "cuánto dinero da la comunidad de Madrid al máximo contratante de la pareja de Ayuso".