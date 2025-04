Gonzalo Miró empatiza con los estafados emocionales: "Si tienen carencias y se sienten queridos, pagan encantados"

Manuel Hernández apunta que no es "tan sencillo como decir 'yo me siento pues he pagado'". El abogado explica que "la jurisprudencia califica esto como 'ingeniería social'".

Asela Villar hacía un llamamiento en La Roca para conseguir ayuda para su madre, víctima de las estafas online. Como explicaba, su madre, en los últimos tres años, había enviado ya 30.000 a esos estafadores emocionales que ella consideraba amigos.

Gonzalo Miró, ante el testimonio, manifestaba, a pesar de no querer hacer de "abogado del diablo", que "por que se le rellenan unas carencias afectivas está, no te digo, disfrutando de esa situación porque no quiere abrir los ojos ni reconocer la verdad... ¿hasta que punto eso es delito?".

"No digo que sea el caso de la madre de Asela pero, a lo mejor dice, 'tengo estas carencias, aquí, por X meses me siento querido o querida y me está costando tanto y lo pago encantado'", añadía el colaborador, "¿cuál es el problema?".

El abogado Manuel Hernández explicaba a Miró que "la jurisprudencia califica esto como 'ingeniería social'". "Utilizan técnicas para que la gente vulnerable caiga pero hasta el punto de llamarle 'ingeniería'", añadía el abogado. "No es tan sencillo como decir 'yo me siento solo pues he pagado'", concluía Hernández.

*En laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos del magacín dominical La Roca. Este fragmento corresponde al programa emitido el pasado 13 de abril que puedes ver de forma íntegra en Atresplayer.