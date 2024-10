La tarta de queso es uno de los postres que más disfruta la mayoría de personas. Un postre que permite variedad desde el simple hecho que se puede tomar tanto fría como caliente.

Atreverse a nombrar una como la mejor son palabras mayores, pero es lo que ha hecho Tod, un gastroinfluencer de Reino Unido que ha nombrado a una tarta de queso de un restaurante de Donosti como la mejor del mundo.

"Hoy vamos a probar la tarta de queso más famosa de todo el mundo. Estamos en La Viña, creadores de la tarta de queso vasca. Hay muchísimas personas haciendo cola por la tarta de queso. Y por 5,50 obtendrás dos porciones. Estoy muy emocionado, yo he pedido seis porciones para mí solito. Me las he podido comer con facilidad", comenta en un vídeo.