Francisco Cacho ha acudido a La Roca para explicar qué tiempo podemos esperar en los próximos días. Sin embargo, antes de comenzar con la previsión meteorológica, ha hablado sobre su nuevo cambio de 'look'.

"Me queda fatal, pero he vuelto al bigote", ha anunciado. Por su parte, Nuria Roca ha intentado animarle asegurando que a ella le parece que "está guapo", una afirmación con la que él no está de acuerdo.

"Mi madre me ha dicho que me queda muy mal y que me lo quite, pero es por una buena causa", ha admitido. El meteorólogo ha reconocido que si ha decidido volver a ponerse bigote es por el movimiento 'movember'".

En concreto, se trata de un evento anual en el que los hombres dejan crecer su bigote durante el mes de noviembre por el cáncer de testículos y de próstata. "Hay que hacer una donación también, no es solo postureo", ha aclarado el meteorólogo.