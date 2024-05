Javier Milei ha cargado este domingo contra Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez y el socialismo "maldito y cancerígeno" en el evento organizado en Madrid por Vox en el Palacio de Vistalegre que ha reunido a las grandes figuras de la ultraderecha. El presidente de Argentina ha calificado a Gómez de "mujer corrupta" y ha afirmado que "abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte".

Unas declaraciones que Fernando Garea, en La Roca, ha calificado de "inadmisibles": "Lo obvio es que un jefe de estado no puede en otro país insultar al presidente del gobierno de ese país. Si además lo hace difundiendo bulos y falsas acusaciones, me parece que es inadmisible. A partir de ahí, se le pueden poner los 'peros' que se quiera a esa idea. Podemos entrar en el acto fascista que se ha celebrado hoy en Madrid. Ningún jefe de estado no puede hacer eso".

"Es inadmisible que un jefe de estado que haga esto, da igual que sea un viaje privado", ha concluido el periodista.