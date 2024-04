A escasas 24 horas de conocer el veredicto de Pedro Sánchez sobre si sigue o no siendo presidente de España, el periodista Fernando Garea defiende en La Roca que "hay una estrategia por parte del PP que ha afectado a toda la familia de Sánchez y que me parece que es insostenible y de una brutalidad enorme".

En este vídeo, el periodista también corrige informaciones falsas, como que "no ha habido bulos en las informaciones referentes a Begoña Gómez": "¡Claro que los ha habido!", espeta. "Se confundió con una señora de Cantabria que había recibido una subvención, se ha dado un salto vinculando sin ninguna prueba y sin ningún dato un rescate que ha sido supervisado por Europa, una compañía aérea con unos cursos que podría estar dando Begoña Gómez, se ha dicho que una carta resolvió un concurso de unas adjudicaciones que no llegaban al consejo de ministros, sino que iban al organismo del Gobierno cuando esa carta no llegó a final del concurso", repasa los bulos.

Por lo que concluye su intervención recalcando que "claro que ha habido bulos y decir que no ha habido ni un ataque despiadado por parte de la oposición a Pedro Sánchez y Begoña Gómez no es cierto y, en sí mismo, es un falsedad".