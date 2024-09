Este lunes se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián el documental 'Tardes de soledad', que habla sobre la tauromaquia y se centra en la figura del torero Andrés Roca Rey. Juan del Val se pronuncia, en La Roca, sobre este largometraje del director Albert Serra que "se intenta aproximar al mundo del toreo".

"Él ha contado su versión", comenta. Tras esto, el colaborador afirma que este documental "no tiene público" ya que, en su opinión, "a los taurinos no les interesa y a los antitaurinos tampoco", mucho menos "al público neutro". "La gente no va a estar más de cinco minutos", comenta, ya que ofrece "una visión del toreo excesivamente dura", que es lo que a "él le ha llamado más la atención artísticamente".

Además, en el vídeo principal de la noticia, Juan del Val opina sobre la decisión de PACMA de pedir que no se emitiera este documental en el Festival de San Sebastián.