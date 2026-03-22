El experto Jorge Morales advierte sobre "el problemón que tenemos con el gas natural": "Nos centramos en el petróleo..:"

"Si tú tienes un barco contratado de gas natural que sale de Guayana o de EEUU y China, que habitualmente los compran a Irán, no tiene gas, le ofrece a ese barco el doble de lo que tú le ofreces y el barco se da la vuelta y ya no viene a descargar a Valencia", señaló el experto.

El experto en energía Jorge Morales criticó en La Roca que es "una visión muy superficial" el decir que en España "estamos tranquilos porque el año pasado no compramos prácticamente energía al Golfo", algo que, dijo, "puso de manifiesto el Gobierno nada más empezar la crisis hace tres semanas", ya que, argumentó, "el mercado del petróleo, el del gas natural licuado, es un mercado global y los barcos se dan la vuelta".

"Si tú tienes un barco contratado de gas natural que sale de Guayana o de Estados Unidos y resulta que China, que habitualmente los compran a Irán, no tiene gas, le ofrece a ese barco el doble de lo que tú le ofreces y el barco se da la vuelta y ya no viene a descargar a Valencia. Por tanto, es un error enorme decir que estás tranquilo porque el año pasado compraste gas natural licuado a Estados Unidos. No vas a tener ese gas porque los japoneses y los chinos que no tienen gas te van a robar el barco", alertó el experto.

Así, Morales defendió que "toda la atención debería estar puesta en el estrecho de Ormuz en cuanto al tema económico", ya que, afirmó de forma tajante, "nadie puede suplir un 20% de suministro mundial". "Además, escucho cosas que no tienen ningún sentido, como que esto no nos va a afectar porque nosotros no compramos gas allí, cuando tenemos un problemón con el tema del gas natural", advirtió, tras lo que señaló que la población se está centrando "muchísimo en el Brent", cosa que, reconoció, "entiende", pero destacó el problema que existe también con el gas natural.

En lo referente a las petroleras, el experto en energía argumentó por qué están vendiendo como si hubiesen comprado a 110 dólares el barril cuando les costó 70 dólares. "Esto es un mercado internacional y la petrolera tiene dos opciones: o vende en el mercado a 110 o lo suben en las gasolineras. ¿Alguien se piensa que esa petrolera lo que va a hacer es perder dinero y regalar el petróleo o ponerlo a 70?", se preguntó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.