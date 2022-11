"En mi sección, no sabemos si la gente está viva después de los vídeos que podemos, y ahora vamos a incluir una nueva subsección que significa 'A lo mejor es que no merecerían estar vivos, por idiotas'", ha comentado Juan del Val, tras lo que ha avisado de que iba a dar paso a un vídeo "un poquito claustrofóbico". "Siempre hay un tonto que se mete en un sitio frío, se mete por un agujero en el hielo..:", ha indicado el escritor.

"Ay, no. Esto me da mucha claustrofobia", ha expresado Nuria Roca al ver las imágenes, mientras Del Val ha descrito lo que estaba pasando en el vídeo: "Se pasa el agujero. No lo encuentra. Vuelve hacia atrás...". "Vamos a ver, que se puede quedar congelado y no salir del agujero. ¡Que alguien haga un agujero ahí!", ha pedido la presentadora. Finalmente, el hombre del vídeo consigue salir del agua. Tras ver el desenlace, Nuria Roca se ha llevado la mano el pecho y ha suspirado.