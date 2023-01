David Botello vuelve a La Roca para hablar de uno de sus reyes favoritos de la historia de España: Luis I, el hijo mayor de Felipe V, que dejó el trono a su hijo Luis con apenas 16 años. Él protagonizó el reinado más corto de la historia de España: apenas 229 días.

Sin embargo, fue muy intenso: "No llegó ni a un año y dio mucho de sí". Así, Botello ha indicado que un año antes de su coronación Felipe V decide casar a su hijo con una princesa francesa que al llegar a España no tenía ni nombre. "La novia es hija de Felipe de Orleans y su nacimiento fue toda una desgracia familiar porque era el quinto embarazo de mujer. Nada más nacer la dejaron tirada en la cama y ni siquiera se molestaron en bautizarla, por lo que no tenía ni nombre cuando llegó a España", ha indicado.

Así, fue en nuestro país donde se le puso Luisa por su marido e Isabel por Isabel de Farnesio, señora de Felipe V. Así se convirtió en reina de España. "Ya os podéis imaginar cómo era su educación. El embajador francés que la trajo a Madrid escribió que al despedirse de ella le soltó un eructo y así llegó hasta los tres. De ahí para arriba, porque no le gustaba lavarse, tiraba todo tipo de gases y le gustaba quedarse en culipatos delante de todo el mundo", explica el colaborador de La Roca. Puedes escuchar su sorprendente historia en el vídeo principal de esta noticia.