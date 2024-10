Juan del Val aprovechó que se cumplían 24 años de su boda con Nuria Roca para mostrar en el programa algunas fotografías de aquel día. "Esto es una encerrona. Me está dando mucha vergüenza", expresó entonces Nuria Roca, quien contó que la boda "fue de tarde", que fueron "302 invitados" y que "Ponce cantó", entre otras cosas. "No hace falta ver esto", expresó al ver las imágenes mientras se tapaba la cara con la mano.

"Juan, tú no eres la misma persona", comentó entonces Laura Arribas sobre Del Val. "No es la misma. Estoy yo un poco mejor", expresó entonces Roca, mientras que el escritor recordó que bailaron "una rumbita". Además del momento del baile, los espectadores también pudieron ver la tarta de varios pisos y a Nuria Roca vestida de "novia", aunque, tal y como ella contó, no se casó "por la iglesia, sino por lo civil". "Iba con velo, como si me fuera a una catedral", añadió al respecto la presentadora.

Por su parte, Juan del Val quiso aprovechar el momento para hablar "de la importancia de los novios en la boda", que es, según dijo, "prácticamente ninguna". "Concretamente, en esta boda, yo no tenía absolutamente ninguna importancia, era irrelevante, porque a mí no me conocía nadie y ella era súper famosa en Valencia", apuntó el escritor, a lo que añadió: "Eso quiere decir que si hubieran puesto a otro, no hubiera pasado nada, porque nadie hubiera percibido el cambio, hasta el punto de que en el álbum de bodas que os he traído, sale más mi suegro que yo".