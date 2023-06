Belén Rueda y Luisa Martín visitan 'La Roca' para presentar su obra de teatro, que estrenarán el próximo mes de agosto en el Teatro Romano de Mérida, pero también han hablado sobre la profesión y sobre la importancia de saber reconocer en qué aspectos uno bueno.

Aunque Belén Rueda señala que "es conveniente que no hagas caso de los límites que te ponen los demás porque te inmoviliza, te entra el miedo". La intérprete reconoce que ha aprendido a vivir con el miedo pero sin ponerse límites, porque eso "te hace llegar a muchos lugares".

Ella indica que cada uno tiene que saber qué hace bien pero cuando se es joven aún no lo sabes y "no te dejan probar porque quieren a gente con experiencia. Esto pasa en cualquier trabajo", dice". Así que ella confiesa que cuando hizo su primera película rompió varias barreras, pues pasó de la televisión al cine y lo hizo con casi 40 años: "Era una cosa que yo nunca me había imaginado y creo que, a veces, hay que salir fuera y ver donde estás y otras veces no. Hay que lanzarse a la piscina aunque no tenga agua".