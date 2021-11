Sergio Dalma reconoce en La Roca que le "empieza a preocupar mucho" la cuestión de las pensiones y afirma que le parece "muy mal" que se aumente el periodo de cotización. A preguntas de Nuria Roca, el artista ha manifestado su descreimiento con la política: "He dejado de creer en el político, no hay nadie que me convenza", ha afirmado.

"Creo que realmente están jugando con nosotros y eso es algo que es doloroso", ha lamentado Dalma. "'Alegría' se lo podíamos meter en vena a algún que otro político", ha apuntado por su parte Roca, en alusión al último disco del cantante. "Yo les metería otras cosas", ha respondido Dalma. "No creo que estén a la altura", ha aseverado. Puedes ver su reflexión completa sobre este tema en el vídeo que ilustra estas líneas.