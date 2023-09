Durante las vacaciones de la presentadora de La Roca un medio publicó un titular en el que decía: "Nuria Roca aparece totalmente 'negra' en sus vacaciones en Menorca". Nacho García ha querido preguntarle qué le ocurrió para verse así, y la presentadora no ha dudado en explicar la divertida historia detrás de la foto que desató el titular.

Resulta que se equivocó a la hora de poner un filtro en Instagram y colocó uno algo "excesivo". "Me da mucha vergüenza", confiesa Nuria Roca al mostrar la confusión: "Yo no llevaba las gafas y puse un filtro con el que me veía mona. Empecé a recibir mensajes preguntándome por qué bronceador utilizaba y que si era de ascendente negro", ha explicado. "¿Cómo se llamaba el filtro, 'rebozada en ColaCao'?", ha bromeado Nacho García.