La discusión entre Juan del Val y Pilar Vidal por la prensa del corazón: "Por lo que estoy viendo, todo son mentiras"

El Ayuntamiento de Málaga está valorando homenajear a María Teresa Campos poniéndole su nombre a una calle. Sin embargo, la ubicación de la misma ha generado una gran polémica, ya que no se trata de una vía en el centro de la capital de la Costa del Sol, sino de una avenida a las afueras en la que prácticamente no se ha construido.

En los últimos días se había rumoreado que esto no había sentado bien a la familia Campos, aunque su hija Terelu lo ha desmentido, tal y como confirma Pilar Vidal: "No se puede decir que no están de acuerdo, pero decir que no les gusta vende más".

Juan del Val comparte esa opinión y asegura que en un futuro se tratará de una de las calles más importantes de Málaga: "He visto una calle que tiene tres carriles en cada sentido, cuando construyan ahí va a ser una avenida espectacular".

No obstante, el colaborador de La Roca no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un 'dardo' a Pilar Vidal y al resto de periodistas del corazón: "La información del corazón por lo que estoy viendo son todas mentiras, por lo menos esta semana", ha dicho bromeando el colaborador de La Roca.