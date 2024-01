Juan del Val interrumpe el repaso de vídeos virales en 'La Roca' para preguntar a Nuria Roca sobre un detalle que llama su atención. "¿Te duele la cabeza? Veo que tu coleta está muy tirante, ¿no?", observa el colaborador, ante lo que la presentadora admite estar "un poco tensa".

"Parece que te has hecho un estiramiento o algo", señala el escritor, y esta aclara: "Me he estirado bien la coleta porque te estiras toda la cara y ahora voy un poco tensa". Del Val supone que tiene que estar dolorida con el peinado, pero ella admite que "no duele tanto".

Berni Barrachina se interesa por saber si será capaz de aguantar todo el programa y Nuria Roca afirma convencida: "Aguantaré, soy fuerte". Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.