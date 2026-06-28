Desconectar en vacaciones, misión imposible: un 63% de los trabajadores reconoce seguir realizando tareas durante su descanso

Según un estudio, un 41% de los trabajadores reconoce que sigue realizando tareas por un sentimiento de obligación mientras que un 32% explica que es por la presión del puesto.

Desconectar en vacaciones del trabajo se ha convertido en una tarea casi imposible de realizar. Según un estudio, el 63% de los trabajadores en España sigue trabajando en vacaciones de alguna manera, ya sea respondiendo llamadas, mensajes o emails. De ellos, un 23% lo hace siempre que sea necesario y un 40% reconoce hacerlo solo algunas veces.

Sobre por qué siguen trabajando, un 41% reconoce que es por un sentimiento de obligación mientras que un 32% explica que es por la presión del puesto. Sin embargo, un 23% apunta que se debe a que son asuntos pendientes no resueltos cuando comenzaron las vacaciones.

Los que menos desconectan entre los trabajadores son los directivos de las empresas ya que un 79% de ellos afirma seguir trabajando en vacaciones, seguidos muy de cerca por los autónomos porque un 78% señala que también siguen trabajando en periodo vacacional. Después, con un 72%, se sitúan los mandos intermedios.

Y, según los resultados del estudio, dos de cada tres trabajadores aseveran que su empresa no toma ninguna medida para proteger el descanso.

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