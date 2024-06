Durante La Roca, uno de los temas a debatir ha sido el pago de impuestos y la cantidad de ellos que pagan los ricos en España, un tema que ha generado un debate entre Juan del Val y Ramón Espinar.

"El problema es que todo lo que se haga por renta del trabajo, se lo funden. Si ganas dos millones, pagas uno", explica el escritor acerca de los impuestos que pagan los ricos.

No obstante, Espinar matizó que no necesariamente pagan tanto dinero porque facturándolo se tiene que pagar menos que cobrándolo en nómina: "No es verdad, no pagas uno. Ese es el discurso 'youtuber' para irse a Andorra y no es verdad. La mayoría de gente que cobra dos no los cobra en nómina, sino los factura. Pagas más impuestos si los cobras que si los facturas. Hay que crear un nuevo sistema que dando igual la vía de entrada de tus ingresos, te grava".