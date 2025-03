El consejo de Juan del Val sobre las redes sociales: "Restringir es maravilloso, no se dan cuenta de que les has bloqueado"

Juan del Val ha compartido en La Roca su truco infalible para que no le afecten los comentarios que le dejan los haters en sus redes sociales. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Las redes sociales pueden ser un campo de batalla para los personajes públicos, pero Juan del Val tiene claro que la mejor estrategia es no caer en provocaciones. Durante su intervención en La Roca, el colaborador explicó por qué no es recomendable responder a los mensajes ofensivos: "Es un error entrar en ese juego".

Del Val reconoce que los haters forman parte de ser una figura pública, es inevitable recibir comentarios negativos. Sin embargo, ha encontrado la solución perfecta para no verlos sin necesidad de bloquear a nadie.

"Restringir es maravilloso", asegura. Según explica, cuando se restringe a un usuario en redes sociales, este puede seguir escribiendo mensajes, pero nadie más los ve. "Yo tengo 25 que me odian muchísimo, diga lo que diga, siempre son los mismos. Entonces los restringes y él sigue escribiendo, pero nadie lo ve. No se ha dado cuenta de que le has bloqueado", cuenta entre risas.