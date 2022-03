Begoña Urmeneta, más conocida como la 'camionera metalera', ha afirmado en La Roca que "el peor enemigo de un transportista es el transportista que tiene al lado". "¿Por qué este colapso? La culpa la tienen los transportistas. Si ellos no son capaces de ir a un cliente y ofrecer un servicio a un precio razonable, y si cogen cualquier cosa a cualquier precio para quitarle el viaje al de al lado, aquí no hay Gobierno que solucione nada", ha manifestado.

Urmeneta ha dicho que todos los que están sobre un camión en la carretera son "compañeros", y que ella empatiza con los suyos y quiere que estén bien, pero ha expresado que no puede empatizar con que "alguien por detrás haga lo que le dé la gana, y luego quiera que el Gobierno le solucione la papeleta".

"Estoy de acuerdo en lo que están pidiendo, es justo, pero no a quién se lo están pidiendo. El Gobierno no te puede poner un policía detrás para que vea qué viaje coges", ha defendido la camionera, quien ha subrayado que "esa petición debe ser a los empresarios".

Así, ha dicho que ella, como asalariada, si va a una empresa donde le ofrecen unas condiciones por debajo de lo que considera que tiene que cobrar, no lo acepta. "Me voy a otra empresa. Lo he hecho durante 25 años", ha declarado.