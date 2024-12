"Cabeza fría": el consejo de una ganadora del Gordo de 2023 a los nuevos afortunados

Pilar y Thais visitan el plató de La Roca para recordar que hoy, 22 de diciembre, se cumple un año desde que ganaron el Gordo de Navidad. Al sentarse en la mesa de actualidad del programa, Nuria Roca les pregunta qué consejo darían a los nuevos ganadores.

"Cabeza fría desde el primer momento", comenta Thais. "Lo primero que hice fue quitarle la hipoteca a mis padres", explica la joven. Además, señala que ese dinero le sirve como "colchón", ya que actualmente se encuentra estudiando una oposición.

"Vives con otra tranquilidad", reconoce Thais. "Te da calidad de vida, pero tampoco te la cambia radicalmente", añade. No obstante, confiesa que se permitió un pequeño capricho con el dinero del Gordo: "Me he comprado un coche".