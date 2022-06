"Tienes canciones en Spotify con 15 millones de reproducciones. ¿Tú te plantearías ir a un gran evento como puede ser Eurovisión?", le ha preguntado Nuria Roca a La Bien Querida, quien ha acudido al plató de La Roca a presentar su último tema 'La Perra del Hortelano" y a charlar con su "amiga" Roca.

"No sé, no sé si yo tengo el perfil eurovisivo. En principio no, pero yo nunca digo no del todo", ha respondido La Bien Querida, tras lo que Gonzalo Miró ha señalado que "a lo mejor es un tren que pasa y no se puede desperdiciar". "Tienes razón Gonzalo, nunca se sabe", ha expresado entonces la artista.