Bertín Osborne habló por primera vez alto y claro en la revista ¡Hola! tanto sobre la madre de su sexto hijo como sobre su paternidad. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre" asegura rotundo, confirmando que tal y como se ha dicho va a pedir a Gabriela Guillén las pruebas de paternidad y aclarando que "si se confirma que es mío, yo ayudaré". Es decir, que a pesar de no querer una relación con el pequeño, sí se hará cargo económicamente de él. Por ello, en La Roca han recordado que Bertín Osborne no está solo ya que hay varias caras conocidas que se han enfrentado a problemas similares en relación con la paternidad.

Uno de los casos más sonados es el de Javier Sánchez Santos y su madre María Edite Santos Raposo que llevan más de treinta años luchando para que Julio Iglesias reconozca la paternidad de Javier. Ante la negativa de Julio Iglesias, María recurrió a un detective privado de Julio José Iglesias se hace con el ADN pero se consideraron ilícitas y por ahora, Iglesias no tiene que reconocer la paternidad del señor.

Por su parte, a Pepe Navarro se le atribuyó la paternidad de Alejandro Reyes por negarse a hacerse las pruebas de paternidad en 2021. Finalmente se hizo cargo de él económicamente pero nunca lo vio como un hijo.

Sin embargo, algunas de estas historias sí tienen un final feliz, como el caso de Manuel Díaz y 'El Cordobés'. Díaz presentó una demanda de paternidad a su padre el cordobés pero este interpuso un recurso que fue rechazado. No obstante, tras 54 años sin reconocer a su hijo públicamente, en 2023 regalaron un acercamiento publico entre los dos.