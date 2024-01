Bertín Osborne sorprendió a muchos a principios de este mes con sus declaraciones sobre su supuesta paternidad del bebé de Gabriela Guillén. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", aseguró el cantante en una exclusiva de ¡Hola!. Estas polémicas palabras sobre su supuesto hijo ha provocado muchas dudas sobre sus obligaciones legales y el abogado de familia, Manuel Hernández, explica en La Roca, que va a pasar, desde la perspectiva legal, en esta situación.

Manuel Hernández explica que cuando uno tiene un hijo, tiene una obligación irrenunciable que es la de alimentar, formar y procurar una vivienda. Estas obligaciones se englobarían en la manutención y en el momento en el que alguien, en este caso Bertin Osborne, es declarado padre legal, tiene la obligación de pagar la pensión de alimentos.

No obstante, es distinto obligar a alguien "ejercer de padre" y el experto legal aclara en el vídeo de referencia si legalmente un padre debe tener una custodia, ir al parque con su hijo o cuidar de un menor. Además, Hernández explica que pasaría si Bertin Osborne se negase a registrarse como padre en el registro civil.